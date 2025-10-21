В Минтруда сделали важное заявление про "введение оплачиваемых больничных для самозанятых из ГФСС"

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 21 октября 2025 года прокомментировали информацию о введении оплачиваемых больничных для самозанятых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе ведомства:

"Информация о введении с 2026 года оплачиваемых больничных для самозанятых граждан за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствуют действительности".

В соответствии с действующим законодательством, социальные выплаты из средств ГФСС осуществляются участникам системы обязательного социального страхования только при наступлении следующих видов социальных рисков:

утрата трудоспособности;

потеря кормильца;

потеря работы;

потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);

потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

"Таким образом, из средств ГФСС не предусмотрена выплата по временной нетрудоспособности (на основании больничного листа) ни для наемных работников, ни для самозанятых граждан". Пресс-служба МТСЗН РК

Вместе с тем в Минтруда сообщили, что с 1 января 2026 года действительно вводится новый налоговый режим для самозанятых, который предусматривает уплату социальных платежей.

"Участие в системе обязательного социального страхования даст самозанятым гражданам право на получение социальных выплат из ГФСС при наступлении вышеуказанных социальных рисков". Пресс-служба МТСЗН РК

Ведомство призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальным источникам информации.

