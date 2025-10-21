#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Общество

В Минтруда сделали важное заявление про "введение оплачиваемых больничных для самозанятых из ГФСС"

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 21 октября 2025 года прокомментировали информацию о введении оплачиваемых больничных для самозанятых из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе ведомства:

"Информация о введении с 2026 года оплачиваемых больничных для самозанятых граждан за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), распространяемая в ряде СМИ и социальных сетях, не соответствуют действительности".

В соответствии с действующим законодательством, социальные выплаты из средств ГФСС осуществляются участникам системы обязательного социального страхования только при наступлении следующих видов социальных рисков:

  • утрата трудоспособности;
  • потеря кормильца;
  • потеря работы;
  • потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей);
  • потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.
"Таким образом, из средств ГФСС не предусмотрена выплата по временной нетрудоспособности (на основании больничного листа) ни для наемных работников, ни для самозанятых граждан".Пресс-служба МТСЗН РК

Вместе с тем в Минтруда сообщили, что с 1 января 2026 года действительно вводится новый налоговый режим для самозанятых, который предусматривает уплату социальных платежей.

"Участие в системе обязательного социального страхования даст самозанятым гражданам право на получение социальных выплат из ГФСС при наступлении вышеуказанных социальных рисков".Пресс-служба МТСЗН РК

Ведомство призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальным источникам информации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:23
Могут ли женщины в Казахстане оформить трудовой отпуск сразу после выхода из декретного

Ранее в Минтруда обнародовали данные о специальных соцвыплатах за вредный труд в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Выдача архивных документов: внесены изменения
12:17, Сегодня
Выдача архивных документов: внесены изменения
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
13:01, 26 марта 2025
Расчет и оплата больничного листа: что важно знать казахстанцам
Выплаты из ГФСС в завышенном размере: что важно знать казахстанцам
14:38, 28 октября 2024
Выплаты из ГФСС в завышенном размере: что важно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: