Общество

Минздрав проверит столичную клинику, в которой умерла женщина после пластики

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 19:08 Фото: pexels
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 21 октября 2025 года прокомментировал информацию о том, что одна женщина умерла, а вторая впала в кому после пластической операции в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что два трагических инцидента произошли в Астане – после пластической операции одна пациентка впала в кому, другая – умерла.

Сегодня журналисты поинтересовались, действительно ли один врач оперировал обеих пациенток.

"Тот случай, который произошел летом – там была проверка комитета медфармконтроля и выявили безлицензионную деятельность, то есть клиника работала незаконно. Все материалы были переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело и идет следствие", – сообщил Тимур Султангазиев.

По второму случаю, о которой информация прошла сегодня-вчера, речь идет, по словам спикера, о клинике в Астане.

"Жалоба поступила недавно. Комитет медфармконтроля планирует выехать с проверкой на следующей неделе. По результатам будем отдельно давать информацию. Тот ли врач, наличие ошибок, вреда, имеет ли клиника лицензию – дополнительно сообщим", – заверил вице-министр.

30 сентября 2025 года сообщалось, что 22-летняя жительница Караганды Вера Тен подала в суд на врача. Она утверждает, что стала жертвой пластической хирургии.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
