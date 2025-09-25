Акимат Алматы сделал заявление по улице Аманжол, в которую во время дождя провалились машины

В Алматы подрядчика привлекли к административной ответственности за провалы по ул. Аманжол. Об этом заявил руководитель пресс-службы акима южной столицы Ильзат Акчурин, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 16 сентября 2025 года в Алматы из-за дождя на ул. Аманжол под асфальт ушли 13 машин. Как выяснилось, автомобили были в движении, но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.

"Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о результатах внеплановой проверки в отношении подрядной организации, осуществляющей строительство инженерных сетей в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова. В рамках проверки проведена экспертиза, согласно которой подрядчик ТОО "СпецСтрой Групп ЛТД" допустил сразу ряд нарушений строительных норм, в том числе отсутствие укрепления откосов траншей, обратную засыпку местным влажным грунтом без послойной трамбовки и уплотнения грунта. Кроме того, на отдельных участках траншея заполнена грунтовыми водами. По ул. Аманжол и прочим улицам не уложен инертный материал и, как следствие, выявлен недостаточный коэффициент уплотнения", – написал Ильзат Акчурин в Telegram сегодня, 25 сентября.

По его словам, в результате выявленные нарушения повлекли за собой глубокие провалы и разрушения дорожного полотна в период осадков.

"Управлением градостроительного контроля подрядной организации выдано предписание на устранение допущенных нарушений сроком до 8 октября 2025 года, в противном случае материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения", – заключил Ильзат Акчурин.

19 сентября 2025 года стало известно, что Дархан Сатыбалды поручил провести служебное расследование по фактам провалов асфальта на улицах Аманжол и Яссауи в Ауэзовском районе, размыва траншеи в микрорайоне Ерменсай и кражи гранитных плит с набережной Улкен Алматы в Бостандыкском районе. Был объявлен строгий выговор акимам Ауэзовского и Медеуского районов, уволен заместитель акима Бостандыкского района, курировавший сферу ЖКХ и благоустройства. Также выговор был объявлен руководителю Управления экологии.