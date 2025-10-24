#АЭС в Казахстане
Общество

Ценопад до 70%: хорошую новость объявили казахстанцам

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 10:50 Фото: pexels
В Казахстане в честь Дня Республики тысячи товаров подешевеют – скидки составят от 10 до 70%, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 октября 2025 года в Министерстве торговли, масштабный ценопад охватит как обычные магазины, так и онлайн-платформы.

"Все это в рамках республиканской акции "Republic Day". Продукты и товары повседневного спроса со скидками будут продавать с 24 по 27 октября по всей стране. В акции участвуют более 200 торговых сетей и магазинов, а также популярные маркетплейсы. А в некоторых банковских приложениях при вводе промокода FMFEST во время покупки начислят бонус 10 тысяч тенге", – сказано в сообщении.

Эта распродажа станет логическим продолжением другой республиканской акции "Береке Fest", которая проходит в Казахстане с 25 сентября по 30 октября. В ней участвуют более 80 торговых сетей.

С 25 по 27 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к 35-летию Дня Республики Казахстан. На ярмарке можно будет приобрести свежие продукты по сниженным ценам.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
