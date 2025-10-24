Ценопад до 70%: хорошую новость объявили казахстанцам

В Казахстане в честь Дня Республики тысячи товаров подешевеют – скидки составят от 10 до 70%, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 24 октября 2025 года в Министерстве торговли, масштабный ценопад охватит как обычные магазины, так и онлайн-платформы.

"Все это в рамках республиканской акции "Republic Day". Продукты и товары повседневного спроса со скидками будут продавать с 24 по 27 октября по всей стране. В акции участвуют более 200 торговых сетей и магазинов, а также популярные маркетплейсы. А в некоторых банковских приложениях при вводе промокода FMFEST во время покупки начислят бонус 10 тысяч тенге", – сказано в сообщении.

Эта распродажа станет логическим продолжением другой республиканской акции "Береке Fest", которая проходит в Казахстане с 25 сентября по 30 октября. В ней участвуют более 80 торговых сетей.

С 25 по 27 октября в Алматы состоится расширенная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к 35-летию Дня Республики Казахстан. На ярмарке можно будет приобрести свежие продукты по сниженным ценам.