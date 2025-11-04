#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
522.49
601.07
6.47
Общество

Без медосмотра и санитарных книжек работали сотрудники кафе в Костанайской области

Общепит , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 03:23 Фото: Zakon.kz
В Аркалыке приостановлена деятельность кафе, где по факту нарушения санитарных норм возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Все началось с массового отравления в аркалыкском кафе, произошедшем 20 октября. Тогда за медицинской помощью обратились 86 человек. Среди пострадавших оказались – беременная женщина и семеро детей. Сейчас в больнице Жангильдинского района остается один человек. Остальные выписаны, передает "Astana TV".

По данным санитарных врачей гостей заразили сальмонеллой. Они обнаружили ее у сотрудников и в смывах с поверхностей в заведении. Из 86 пострадавших 16 даже не были на тое. Они заразились от еды, принесенной домой.

В ходе проверки специалисты не выявили возбудителей в пище и воде. Однако в семи из 40 смывов с поверхностей нашли бактерии кишечной палочки. Кроме того, у двоих сотрудников кафе обнаружена сальмонелла, идентичная той, что выявлена у больных. По информации ведомства, сотрудники не проходили медосмотр, их санитарные книжки оказались просроченными или вовсе отсутствовали. По факту нарушения санитарных норм возбуждено уголовное дело, а деятельность кафе приостановлена.

Ранее в Костанайской области раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся сводничеством под видом оказания услуг такси.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мужчина выстрелил в лицо знакомому в кафе Шымкента
12:46, 22 октября 2024
Мужчина выстрелил в лицо знакомому в кафе Шымкента
Троих участников массовой драки в кафе Талдыкоргана поместили под стражу
10:37, 02 января 2024
Троих участников массовой драки в кафе Талдыкоргана поместили под стражу
В Алматинской области приостановлена работа шахты на месторождении "Туйык"
11:19, 13 марта 2024
В Алматинской области приостановлена работа шахты на месторождении "Туйык"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: