Без медосмотра и санитарных книжек работали сотрудники кафе в Костанайской области

В Аркалыке приостановлена деятельность кафе, где по факту нарушения санитарных норм возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Все началось с массового отравления в аркалыкском кафе, произошедшем 20 октября. Тогда за медицинской помощью обратились 86 человек. Среди пострадавших оказались – беременная женщина и семеро детей. Сейчас в больнице Жангильдинского района остается один человек. Остальные выписаны, передает "Astana TV".

По данным санитарных врачей гостей заразили сальмонеллой. Они обнаружили ее у сотрудников и в смывах с поверхностей в заведении. Из 86 пострадавших 16 даже не были на тое. Они заразились от еды, принесенной домой.

В ходе проверки специалисты не выявили возбудителей в пище и воде. Однако в семи из 40 смывов с поверхностей нашли бактерии кишечной палочки. Кроме того, у двоих сотрудников кафе обнаружена сальмонелла, идентичная той, что выявлена у больных. По информации ведомства, сотрудники не проходили медосмотр, их санитарные книжки оказались просроченными или вовсе отсутствовали. По факту нарушения санитарных норм возбуждено уголовное дело, а деятельность кафе приостановлена.

