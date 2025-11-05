#Народный юрист
Общество

На ипподроме Алматы лошади не в состоянии тренировать детей с инвалидностью

Ипподром Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 06:26 Фото: Instagram/alina_murzayeva
На алматинском ипподроме замерзает больше 20 лошадей, используемых для детей с инвалидностью в иппотерапии, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", всего на территории комплекса около 300 теплых стойл и все они сдаются в аренду. По словам активистов, занята лишь половина. Арендаторы уверяют, что готовы платить за крытые конюшни, но владелец не разрешает им заходить внутрь.

По словам специалистов, когда лечебные кони мерзнут, становятся раздражительными. Начинают дергаться и выходят из-под контроля во время езды. Это представляет опасность для детей. Переезжать арендаторам некуда, потому что это единственный в городе ипподром.

Стоит отметить, что 95-летний стадион имеет статус памятника истории и культуры. Около 20 лет назад комплекс перешел в частные руки. На этот раз в дело вмешались чиновники, которые начнут работу по возвращению исторического объекта в коммунальную собственность Алматы.

"Глобальный вопрос. Мы его будем поднимать у руководства, также в прокуратуре города Алматы. Законно ли здесь вообще находится эта компания. Как она его приобрела. Почему нет вложений и в таком плохом техническом и санитарном состоянии. То, что касается иппотерапии, будем приглашать сейчас собственников, как только они прибудут из-за границы. Поэтому сейчас определим дату. Встретимся с ними, поговорим и постараемся решить вопрос", – прокомментировал ситуацию руководитель управления спорта города Алматы Дархан Нурханулы.

Также по словам главы управления, во время встречи была выслушана лишь одна сторона, поэтому для объективного решения вопроса важно выслушать все стороны конфликта.

"Ожидаем скорейшего принятия решения в интересах животных и людей, которые с ними работают", – подчеркнула на своей странице в Instagram председатель комитета "Спорт" Комиссии №5 Общественного совета города Алматы Алина Мурзаева.

Фото: Instagram/alina_murzayeva

Также в Алматы лебедей из прудов главного ботанического сада переместили в зимние вальеры.

Фото Алия Абди
Алия Абди
