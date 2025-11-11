#Народный юрист
Общество

Профессия с 15 лет: зачем Казахстан переводит старшеклассников в профильные классы

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних классов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:54 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в Год рабочих профессий в организациях среднего образования создаются 1000 профильных классов, в которых будут обучаться свыше 31 000 учащихся, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 11 ноября 2025 года в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, эти классы направлены на раннюю профессиональную ориентацию школьников, развитие практических навыков и повышение интереса к техническим и рабочим специальностям.

"В школах Казахстана создаются профильные классы по различным направлениям, включая техническое и инженерное, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство и экологию, транспорт и логистику, сферу обслуживания, творчество и культуру, медицину и социальное обслуживание. Профильные классы ориентированы на учащихся 9-11-х классов и позволяют учитывать кадровые потребности регионов, формируя интерес школьников к востребованным профессиям", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

Главная цель проекта – подготовка школьников к получению специальностей и успешной адаптации на рынке труда.

"В реализацию программы активно вовлечены региональные вузы, колледжи и работодатели, которые помогают формировать учебное содержание и обеспечивают практическую подготовку учащихся".Пресс-служба МП РК

В ведомстве отметили, что направление профильных классов может меняться дважды в течение учебного года, что позволяет гибко реагировать на потребности рынка труда и интересы самих школьников.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 09:54
Уроки плавания включат в школьную программу

О том, какое наказание грозит родителям за использование смартфона ребенком в школе, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
