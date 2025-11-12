#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстан усиливает геополитические позиции через участие в Авраамовых соглашениях – иностранные СМИ

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:45 Фото: pixabay
Решение Казахстана присоединиться к Авраамовым соглашениям, достигнутым при посредничестве США, стало предметом внимания международных наблюдателей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает немецкое аналитическое издание Kettner Edelmetalle, этот шаг представляет собой не просто дипломатический жест, а продуманный стратегический маневр в новой "Большой игре" за влияние в Центральной Азии.

Авраамовы соглашения, с 2020 года нормализовавшие отношения Израиля с рядом мусульманских стран, на первый взгляд имели мало общего с Казахстаном, ведь дипломатические связи между Астаной и Тель-Авивом существуют с 1992 года, считают авторы статьи. Однако, по мнению генерального директора вашингтонской консалтинговой компании Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро, этот шаг стал для Астаны "относительно простым способом заработать очки в глазах Белого дома", учитывая стремление администрации Дональда Трампа расширить географию соглашений.

Наблюдатели рассматривают происходящее как проявление "Большой игры 2.0" – современной версии исторического соперничества великих держав за влияние в Центральной Азии.

"Казахстан, крупнейшая экономика региона, старается выстраивать политику. Символично, что заявление о присоединении последовало после трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которой Трамп подчеркнул: "Все больше стран присоединяются к миру и процветанию благодаря моим Авраамовым соглашениям", – пишет издание.

По словам авторов статьи, истинная мотивация Казахстана, скорее всего, кроется в его богатых запасах природных ресурсов. Страна обладает значительными залежами редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей. Развивая отношения с Вашингтоном, Астана рассчитывает привлечь инвестиции в стратегически важные секторы экономики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:45
Амбиции Казахстана соответствуют собственной мощи – политолог

Как уточняется в материале, Министерство иностранных дел Казахстана подчеркивает, что решение "принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует сбалансированной, конструктивной и миролюбивой внешней политике республики". Тем не менее за дипломатической риторикой просматриваются конкретные экономические и геополитические расчеты.

Казахстан демонстрирует прагматичный реализм, стараясь балансировать между крупными державами и защищать собственные интересы, уверены аналитики Kettner Edelmetalle.

"Большая игра" за Центральную Азию вышла на новый уровень. Казахстан умело использует свое географическое положение, экономические ресурсы и дипломатическую гибкость, чтобы укрепить позиции независимого игрока в системе глобальных противовесов, подытоживает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о присоединении Казахстана к Соглашениям Авраама.

Соглашения Авраама – серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020-2021 годах. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. Ключевую роль в заключении Соглашений сыграл первый кабинет президента США Дональда Трампа (2017-2021). В рамках Соглашений Авраама Израилем были подписаны мирные договоры с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко.

