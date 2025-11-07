Политолог: Намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама – знаковое событие

Кыргызский политолог Бакыт Бакетаев прокомментировал Zakon.kz намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама. Эксперт считает, что это может стать знаковым событием не только для Ближнего Востока, но и для всей Евразии.

В ходе встречи в Белом доме в рамках совместного телефонного разговора президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Касым-Жомарт Токаев заявил: присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН.

Глава Казахстана подчеркнул, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.

В интервью кыргызский политолог, эксперт по вопросам Центральной Азии Бакыт Бакетаев рассказал о важности принятия решения и его значении.

– Бакыт Кушбекович, комментируя намерение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, президент Токаев отметил, что данное решение не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности. Хотелось бы услышать Ваше мнение об инициативе нашей страны.

– Казахстан не только обладает всеми природными ископаемыми, но и накопил тысячелетний опыт мирной философии. Выступление президента Касым-Жомарта Токаева на встрече в США, где он заявил о намерении страны присоединиться к Соглашениям Авраама, стало знаковым событием не только для Ближнего Востока, но и для всей Евразии. Этот шаг я оцениваю как мудрое и дальновидное решение, соответствующее духу современной дипломатии и философии взаимопонимания, которую Казахстан продвигает на международной арене. Мир устал от конфронтации. В эпоху, когда локальные конфликты легко перерастают в глобальные кризисы, республика вновь проявила себя как посредник и архитектор диалога. Присоединение к Соглашениям Авраама – это не просто дипломатический акт, а выражение философии мира, которой президент Токаев следует на протяжении всей своей карьеры. Как говорил Лао-цзы: "Мудрый не ищет победы над другими, он ищет победу над разъединением".

– Можно ли говорить о том, что сегодня Центральная Азия – регион созидания, а не конфронтации? И какие усилия прилагает Казахстан в этом направлении?

– Сегодня Казахстан во главе с президентом Токаевым, человеком с богатым дипломатическим опытом и глубоким пониманием мировой политики, демонстрирует миру, что Центральная Азия способна быть не зоной конфликтов, а пространством созидания. Наш регион может дать миру не только нефть, газ, редкоземельные металлы и природные ресурсы, но и философию мирного сосуществования и сотрудничества. На протяжении трех десятилетий после распада СССР именно здесь, в Центральной Азии, тлел сложный межгосударственный конфликт. Многие аналитики и даже конспирологи считали, что именно здесь может вспыхнуть новая мировая война, ведь границы наших стран были самыми запутанными и уязвимыми. Однако лидеры региона, проявив мудрость и политическую дальновидность, нашли путь примирения. Сегодня наши страны не только решили все пограничные вопросы, но и строят совместные гидроэлектростанции там, где в других частях света из-за воды вспыхивали войны. Этот уникальный опыт Центральной Азии – пример того, как даже сложнейшие споры можно решать не через оружие, а через доверие, сотрудничество и уважение. И именно эту философию регион может предложить миру как модель мирного развития.

– Какое значение имеет присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама для Центральной Азии и всего мира?

– Для нашего региона присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама – это не только внешнеполитический шаг, но и символ новой дипломатической роли Центральной Азии. Казахстан укрепляет репутацию страны, которая говорит языком уважения, а не давления, и становится площадкой для объединения, а не разделения. Соглашения Авраама, направленные на нормализацию отношений между странами Ближнего Востока, открывают новые горизонты сотрудничества: в экономике, энергетике, технологиях, культуре и образовании. Для Казахстана участие в этих процессах – возможность внести вклад в формирование новой архитектуры мира, где интересы безопасности и развития взаимно дополняют друг друга.

Как политолог и наблюдатель за международными процессами я полностью поддерживаю инициативу Казахстана. Она созвучна как традициям евразийской дипломатии, так и принципам, заложенным в Уставе ООН. Казахстан показывает пример того, как даже средняя по размеру страна может играть большую роль в мировой политике, если действует последовательно, мудро и с уважением к другим. Президент Токаев последовательно утверждает философию примирения и глобального диалога – философию, столь необходимую современному миру. И если путь к миру начинается с доверия, то Казахстан сегодня сделал важный шаг на пути к взаимопониманию между Востоком и Западом.

– Как Вы оцениваете результаты переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента США Дональда Трампа?

– Встреча президента Токаева и президента Трампа в Белом доме и подписание соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов США стали важным этапом в двусторонних отношениях между Казахстаном и США. Этот пакет включает не только инвестиции, но и конкретные договоры, которые укрепляют экономические, технологические и транспортные связи двух стран.

Среди ключевых деталей сотрудничества:

Подписание Меморандума о сотрудничестве в сфере критически важных минералов между Казахстаном и США.

Заключение крупного контракта на поставку американской компанией Wabtec Corporation (300 локомотивов) Казахстанской железной дороге на сумму около 4,2 млрд долларов, что символизирует усиление транспортной инфраструктуры и логистических возможностей страны.

Расширение числа американских компаний в экономике Казахстана: более 630 уже работают в стране, среди них такие бренды, как Chevron, ExxonMobil, Boeing, Meta Platforms.

Акцент на цифровизации, высоких технологиях и образовании: Казахстан объявил о намерении стать полностью цифровой страной за три года, что создает новые возможности для партнерства с США в IT и инновациях.

– Каким образом это отразится на экономическом развитии Казахстана?

– С экономической точки зрения это означает, что Казахстан получает новый толчок к развитию, технологическому обновлению, увеличению добавленной стоимости в производстве и логистике.

Как политолог я отмечу: такой пакет сотрудничества – это не просто инвестиции, это доверие и подтверждение стратегического партнерства.

Для Центральной Азии подобные соглашения – сигнал того, что регион выходит из периферии и становится активным участником глобальных цепочек создания стоимости и высоких технологий. При этом Казахстан показывает пример: страна может привлекать инвестиции, развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, диверсифицировать экономику и становиться центром технологического роста. В этом контексте соглашения с США являются социально-экономическим рывком, который укрепляет позиции Казахстана, создает рабочие места, усиливает инфраструктуру и технологии, что, в свою очередь, положительно скажется на устойчивом развитии всего региона.

Присоединяясь к новым соглашениям с США, Казахстан подтверждает, что его политика ориентирована не только на сырьевой экспорт, но и на технологический рост, инвестиции в инфраструктуру и образование. Это шаг вперед для страны и всей Центральной Азии – мы видим, как регион переходит в фазу активного развития и глобальной интеграции.

