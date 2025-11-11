#Народный юрист
События

В Казахстане проверят законность призыва и причины гибели военнослужащих

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сегодня, 11 ноября 2025 года, отреагировал на поручение главы государства по матерям погибших и пострадавших военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Как написал во вторник генпрокурор в соцсети X (Twitter):

"Во исполнение поручения главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлен прием матерей погибших и пострадавших военнослужащих. Ни один их довод не останется без внимания".

Также, по словам Берика Асылова, "будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб".

"К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии", – добавил он.

10 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в 12-дневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Токаев поручил генпрокурору оценить соблюдение законности при расследовании дел погибших военнослужащих
21:26, 10 ноября 2025
21:26, 10 ноября 2025
Асылов представил инициативы Казахстана по охране окружающей среды на заседании генпрокуроров ОЭС
16:21, 26 сентября 2025
16:21, 26 сентября 2025
Генпрокурор Асылов об издевательствах над особенным ребенком: Вопиющий случай
17:38, 19 января 2023
17:38, 19 января 2023
