В Казахстане проверят законность призыва и причины гибели военнослужащих

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сегодня, 11 ноября 2025 года, отреагировал на поручение главы государства по матерям погибших и пострадавших военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Как написал во вторник генпрокурор в соцсети X (Twitter):

"Во исполнение поручения главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлен прием матерей погибших и пострадавших военнослужащих. Ни один их довод не останется без внимания".

Также, по словам Берика Асылова, "будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб".

"К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии", – добавил он.

10 ноября 2025 года Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору в 12-дневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих, оценить соблюдение законности при расследовании и рассмотрении дел.