Обрушение облицовки дома на людей в Астане: статью уголовного дела назвали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Сената 13 ноября 2025 года заявил о назначении комплексной судебно-медицинско-строительной экспертизы по факту обрушения фасада дома в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов подчеркнул, что в результате происшествия ряд жителей Астаны получили травмы, в том числе травмы головы.

"Сейчас создана следственно-оперативная группа. Мы расследуем уголовное дело по ст. 306 Уголовного кодекса РК – "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Совместно с акиматом в рамках расследования создана комиссия, мы назначили комплексную судебно-медицинско-строительную экспертизу и в обязательном порядке по результатам расследования дадим правовую оценку тому застройщику, который несколько раз однозначно провел некачественные облицовочные работы, которые, к сожалению, повлекли получение очень тяжелых травм жителями столицы", – добавил он.

По его словам, подозреваемых по уголовному делу на сегодня нет.

"Сейчас проводятся следственные действия, подозреваемыми лица конкретно не признаны. Вместе с тем мы завершили выемку строительных документов, которые были использованы стройкомпанией при проведении облицовочных работ. Поэтому дача правовой оценки о признании подозреваемым – это будет результат скрупулезного труда и получение соответствующих заключений комиссии акиматов и заключение судебных экспертиз", – резюмировал вице-министр.

8 ноября 2025 года в Астане произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в районе Алматы. Под завалами оказались пять человек. В их числе – двое сотрудников скорой помощи, которые получили травмы. 23-летняя фельдшер, оказавшаяся в эпицентре происшествия, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Второй фельдшер получил травмы средней тяжести и находится в отделении нейрохирургии.

11 ноября вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал о состоянии людей, пострадавших при обрушении облицовки здания в Астане.