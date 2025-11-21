#АЭС в Казахстане
Общество

Страшный пожар в Алгабасе: выжившего ребенка на вертолете доставили в Шымкент

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 20:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вертолет "Казавиаспас" МЧС РК выполнил очередной санитарный рейс из Жетысайского района Туркестанской области в город Шымкент. Медики доставили ребенка, который пострадал в пожаре, унесшем жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 ноября сообщили в ДЧС Туркестанской области.

"Рейс был организован при координации РГП "Национальный координационный центр экстренной медицины". В ходе перевозки подросток 2018 года рождения, третья пострадавшая в результате пожара в Туркестанской области, была доставлена в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку специализированный центр расположен в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, возникла необходимость в срочной транспортировке пострадавшей.

"Экипаж успешно выполнил санитарный рейс, соблюдая все меры безопасности, и доставил пациентку по назначению. После посадки она была передана под наблюдение специализированных медицинских работников", – рассказали в ДЧС.

Рано утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в двухэтажном частном доме. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей. Состояние троих пострадавших оценили как стабильно тяжелое.

19 ноября вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что, предварительно, криминального состава в пожаре не установлено. Позже стало известно, что пожар в двухэтажном частном доме мог произойти из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
