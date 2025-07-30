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Общество

Алматинцам простят пеню за отопление при одном условии

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 17:07 Фото: freepik
В Алматы ТОО "Алматинские тепловые сети" запускает акцию "Заплати долг – спишем пеню!" для потребителей, желающих погасить задолженность за отопление и горячее водоснабжение без штрафов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что акция продлится с 1 августа по 31 декабря 2025 года. Так, жителям города предоставляют возможность:

  • сэкономить на пене,
  • снять ограничения и аресты на имущество,
  • разблокировать счета в банках у тех неплательщиков, к которым были применены санкции.

Получить информацию о необходимых документах для участия в акции должник может, обратившись в справочную службу АлТС по номеру: 341-07-77; по WhatsApp: ‪+7 (701) 027-11-20‬ (работает только на прием сообщений); на электронную почту: info@alts.kz или лично в один из центров обслуживания потребителей (ЦОП).

Адреса и контактные данные ЦОПов:

  • ЦОП "Батыс" (обслуживает Алатауский, Ауэзовский и Наурызбайский районы) – мкр-н "Аксай-4", 51-Б, телефоны: 341-05-30, 341-05-31, WhatsApp: ‪+7 (701) 300-70-69‬, е-mail: batys@alts.kz;
  • ЦОП "Орталык" (обслуживает Алмалинский и Бостандыкский районы) – ул. Шафика Чокина, 221-В, телефоны: 341-05-28, 341-05-29, WhatsApp: ‪+7 (701) 300-70-65‬, е-mail: ortalyc@alts.kz;
  • ЦОП "Шыгыс" (обслуживает Жетысуский, Медеуский и Турксибский районы) – ул. Тулебаева, 26, телефоны: 341-05-32, 341-05-33, WhatsApp: ‪+7 (701) 300-70-54‬, е-mail: shygis@alts.kz.
"В случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг теплоснабжения, а суммы долгов – взысканы через суд".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

4 июля 2025 года стало известно, что жителям Алматы вернут более 74 млн тенге за отопление.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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