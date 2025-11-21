"Грязные" танцы в баре Талдыкоргана: какие приняли меры

Полиция области Жетысу отреагировала на скандальное видео из развлекательного заведения Талдыкоргана с участием полураздетых мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось с соцсетях. Сегодня, 21 ноября 2025 года, полиция региона отчиталась о принятии мер.

"После появления видеоматериалов в социальных сетях сотрудники полиции оперативно установили заведение в городе Талдыкоргане, где произошел инцидент, а также всех его непосредственных участников. По факту действий, выражающих явное неуважение к окружающим и нарушающих общественный порядок, в отношении владельца заведения и нескольких граждан собраны административные материалы и направлены на рассмотрение в Специализированный административный суд", – прокомментировали в ведомстве.

По итогам судебного разбирательства владелец заведения и один из участников арестованы на 7 суток. В отношении еще одной участницы материалы направлены в суд по месту ее проживания.

Также администрации заведения вручили официальное предписание о недопущении подобных нарушений впредь.

"Руководству указано на необходимость усиления профилактических и организационных мер, а также разъяснена персональная ответственность за повторные факты правонарушений. Полиция Жетысу подчеркивает: аморальное поведение, нарушающее общественные нормы и угрожающее безопасности граждан, является недопустимым", – отметили в полиции.

Ранее полиция отреагировала на акцию по сожжению флага иностранного государства. Участники тоже были арестованы.