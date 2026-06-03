Причины гибели матери и новорожденного выясняют в Алматы

В Алматы проводится расследование по факту гибели 32-летней беременной женщины и ее ребенка в перинатальном центре, сообщает Zakon.kz.

Супруг погибшей Алексей Ефименко рассказал КТК, что женщине на позднем сроке беременности провели экстренное кесарево сечение, однако ребенок родился мертвым. На следующий день пациентка скончалась в реанимации. В предварительном заключении судебно-медицинской экспертизы указано кровоизлияние в головной мозг и черепно-мозговая травма.

Муж погибшей утверждает, что изначально женщина жаловалась на ухудшение самочувствия и потерю сознания, после чего была госпитализирована и переведена в перинатальный центр. По его словам, причины произошедшего остаются неясными.



"Спрашивали, делали опрос: что произошло? Она отвечала, что она ночью ребенка спать уложила и проснулась, в туалет захотела. По пути в туалет несколько раз теряла сознание. Говорит: "Глаза закрываются, я падаю, встаю, и рывками…" В справке судмедэкспертизы предварительно написали, что у нее было кровоизлияние головного мозга, черепно-мозговая травма". Алексей Ефименко

В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что пациентке проводились реанимационные и хирургические мероприятия, однако спасти ее и ребенка не удалось. Там отметили, что окончательные выводы будут сделаны после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что беременная казахстанка впала в кому и умерла, младенец тоже не выжил.