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Общество

Снега не избежать: когда Алматы снова заметет

Полицейская машина, зима, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 09:58 Фото: Zakon.kz
Жителям и гостям Алматы не избежать снегопадов. Так, 10 марта 2025 года в городе снова пойдет снег. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 марта, в Алматы ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Временами метеорологи прогнозируют осадки – дождь и снег.

"Туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4° С, днем +4+6° С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Уже 11 марта осадков не ожидается.

"Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° С, днем +6+8° С", – добавили специалисты.

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Тем временем из-за непогоды в 15 областях страны закрыты дороги.

"Ориентировочное время открытия дорог – 10 марта 2025 года в 20:00", – сказано в сообщении АО "НК "КазАвтоЖол".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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