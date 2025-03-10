Снега не избежать: когда Алматы снова заметет

Фото: Zakon.kz

Жителям и гостям Алматы не избежать снегопадов. Так, 10 марта 2025 года в городе снова пойдет снег. С таким заявлением выступили синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 марта, в Алматы ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Временами метеорологи прогнозируют осадки – дождь и снег. "Туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -2-4° С, днем +4+6° С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Уже 11 марта осадков не ожидается. "Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° С, днем +6+8° С", – добавили специалисты. Материал по теме По всему Казахстану синоптики объявили штормовое предупреждение Тем временем из-за непогоды в 15 областях страны закрыты дороги. "Ориентировочное время открытия дорог – 10 марта 2025 года в 20:00", – сказано в сообщении АО "НК "КазАвтоЖол".

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