"Мимишный сервис": котенок Мими в такси стал настоящей звездой Атырау

В Атырау 23-летний Мейрбек Кайратов стал одним из самых узнаваемых таксистов города: многие горожане, заказывая машину, с улыбкой ждут встречи с его постоянным попутчиком – котенком по кличке Мими, передает корреспондент Zakon.kz.

"Золотая шиншила" появилась у Мейрбека два месяца назад ("Золотая шиншилла" – тип окраса шерсти у кошек, характеризуется тем, что кончики шерсти имеют золотистый, абрикосовый или желтоватый оттенок. – Прим. ред.). Заработав свои первые деньги, он купил себе друга, о котором мечтал с детства. Порода Мими называется Scottish Fold, или шотландская вислоухая. Теперь они "не разлей вода".

"О котенке я мечтал с детства, но дома мне не разрешали заводить питомца. Повзрослев и взяв ответственность на себя, я нашел Мими по объявлению, когда ему было всего два месяца, и купил за 50 тысяч тенге", – рассказывает Мейрбек.

По образованию он юрист, а после армии решил работать в такси. Живет с мамой и братом, которые поначалу были против появления животного в доме, но быстро изменили мнение и полюбили нового члена семьи. Первый опыт разлуки оказался тяжелым: однажды Мейрбек оставил котенка всего на два часа, а тот весь день просидел у двери. После этого он начал брать Мими с собой на работу. Теперь котенок каждый день ездит с ним, а в обед они заходят в одно и то же кафе, где Мими уже знают и ждут.

Пассажиры, по словам таксиста, чаще всего реагируют положительно, особенно женщины и дети. Однако встречаются и те, кто боится животных. Несмотря на то, что Мейрбек всегда указывает в комментариях к заказу, что в машине есть котенок, некоторые клиенты просто не замечают примечание. В таких случаях он сам предлагает отменить поездку, чтобы избежать недоразумений. При этом Мими, по словам хозяина, совершенно не мешает работе: ласковый, спокойный, он большую часть времени ведет себя тихо.

Скрин с мобильного приложения такси

За безопасностью питомца Мейрбек следит тщательно – у Мими есть адресник с QR-кодом, по которому можно определить его местоположение, если он вдруг потеряется. Нашедший котенка сможет сразу связаться с хозяином.

"После каждого клиента я зову Мими, вдруг он выбежал на улицу вместе с человеком, но к счастью ни разу такого не было. На полу перед передним сиденьем я поставил лоток. Он уже приучен и всегда ходит туда – езде это не мешает. Я регулярно обновляю его. Мими очень дружелюбный и приветливый. Он со мной весь день, пока мама на работе. Как только она возвращается домой, я отвожу котенка к ней и продолжаю работать", – заключил Мейрбек.

