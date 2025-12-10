С рабочего места в армию: в Минобороны рассказали, когда могут задержать

Заместитель министра обороны Каныш Абубакиров 10 декабря 2025 года пояснил, кого ведомство считает злостным нарушителем и кто может быть задержан прямо на улице, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что Вооруженные силы никого силой не приводят, поскольку теперь каждому призывнику направляются СМС-уведомления, порядок которых узаконен.

"Еще раз хочу сказать: мы сейчас внедрили СМС (повестки. – Прим. ред.), при получении которых каждый призывник обязан прибыть в местный департамент по делам обороны и пройти медицинскую комиссию. Те, кто злостно уклоняется, кто является отказником от исполнения своего гражданского долга… У нас каждый гражданин обязан защищать свою Родину. Поэтому тех, кто является злостным нарушителем, мы передаем в Министерство внутренних дел, и уже они их приводят. Потому что мы с вами создаем государство, где главной ценностью являются закон и порядок. Он законно получил уведомление – он должен его выполнить", – заявил Каныш Абубакиров.

По его словам, злостным нарушителем считается тот, кто получил такое сообщение, но не явился в течение 10 дней.

