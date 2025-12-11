Аким Шымкента впервые прокомментировал нападение на Руслана Берденова

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года высказался о вооруженном нападении на его экс-заместителя Руслана Берденова у здания акимата, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему Габит Сыздыкбеков будучи акимом Шымкента, долгое время хранил молчание по факту нападения на своего заместителя и не считает ли это жестокостью.

"При чем тут жестокость? Я как аким не имею права вмешиваться в процесс. Уголовный процесс или административный, любой другой. Потому что для этого есть специальные органы. Есть суд, который уже принял решение. И я не имел никакого права говорить что-либо, потому что люди делали свою работу и суд вынес свое решение – виновные были наказаны... И я не сказал бы, что из-за этого, из-за, как вы говорите, моего молчания, хейтеров много бывает. Не было там хейта никакого", – заявил он.

По его словам, это никак не связано ни с процессом о передаче в коммунальную собственность ряда водных объектов, ни лично с ним.

"К тому времени прошло меньше месяца с назначения Берденова и он никакого отношения не имеет к ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг". Мне показывали слухи о том, что его убрали из-за того, что с его приходом город начал преобразовываться. Это не так. С его назначения даже месяца не прошло – он только вникал в дела. Что было дальше – вы сами знаете. Мысль, что я к этому имею отношение – это лишь чьи-то домыслы. Какое я могу иметь к этому отношение? Суд вынес решение – и ситуация разрешилась и думаю, нет необходимости снова и снова поднимать этот вопрос", – призвал глава города.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление о произошедшем. 20 августа 2025 года в Шымкенте вынесли приговор по делу о покушении на убийство.