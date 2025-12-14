#Казахстан в сравнении
События

Маленькая девочка попала в реанимацию в Жезказгане: мать винит врачей и просит о помощи

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 13:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Маленькая пациентка попала в реанимацию в жезказганской больнице. Мать девочки винит врачей и просит транспортировать дочку в Астану для дальнейшего лечения, сообщает Zakon.kz.

Видео с обращением двухлетней Алисы опубликовал активист Берик Жагипаров.

Я, Кузьмина Альбина, мать несовершеннолетней двухлетней дочери. Обращаюсь в Министерство здравоохранения РК для того, чтобы моей дочери предоставили санавиацию с реаниматологами, перевезли в Астану, помогли моей дочери. Моя дочь шестые сутки находится в тяжелом состоянии в городе Жезказган, в многопрофильной больнице, в реанимации. Улучшений никаких нет... делают переливание крови. Дочь перестает уже самостоятельно... у нее нет сил бороться за жизнь. Пожалуйста, я прошу вас, помогите мне, заберите нас! Сделайте что-нибудь! Я прошу вас! Я не знаю больше, к кому обратиться. По вине и халатности врачей... они несвоевременно определили аппендицит, хотя я кричала, хотя я говорила симптомы. Я кричала о помощи! Я говорила и настаивала, чтобы сделали (операцию. – Прим. ред.) аппендицит, сделали узи", – говорит мать на видео, опубликованном 13 декабря 2025 года.

Уполномоченный по правам детей Динара Закиева сообщила в своем Instagram, что она и Минздрав находятся на связи с мамой девочки.

"Все необходимые меры принимаются", – написала детский омбудсмен.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РК сообщила редактору Zakon.kz, что глава ведомства Акмарал Альназарова вышла на связь с родителями девочки. Другие подробности пообещали предоставить позже.

Ранее глава Минздрава обратилась к казахстанцам на фоне бушующего гонконгского гриппа.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
