Дело Бишимбаева: стороны обсуждают вопросы для присяжных
Фото: Telegram-канал Верховного суда РК
10 мая в Астане состоялось очередное судебное заседание по делу Куандыка Бищимбаева и его родственника, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В этот раз всех присяжных удалили из зала суда в связи с тем, что участники процесса будут обсуждать вопросы для них.
Судья Айжан Кульбаева напомнила, что на предыдущем судебном заседании были заслушаны последние слова подсудимых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.
"В соответствии со ст. 653 Уголовно-процессуального кодекса стороны должны обсудить вопросы, подлежащие разрешению судом с участием присяжных заседателей. Согласно той же статье, присяжные на время обсуждения и формирования вопросов, подлежащих разрешению судом с участием присяжных заседателей, должны находиться в совещательной комнате. По этой причине прошу присяжных удалиться из зала судебного заседания", – сказала судья.
2 мая суд объявил об окончании судебного следствия и переходе к прениям сторон. Прокурор Айжан Аймаганова озвучила позицию обвинения. Позже брат Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды – обратился к присяжным и попросил справедливости.
Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.
Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.
3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.
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