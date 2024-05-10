Дело Бишимбаева: стороны обсуждают вопросы для присяжных

Судья Айжан Кульбаева напомнила, что на предыдущем судебном заседании были заслушаны последние слова подсудимых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова.





Также адвокат стороны потерпевших Жанна Уразбахова выступила в суде и заявила, что вина Бишимбаева и Байжанова полностью доказана представленными стороной обвинения доказательствами. Такого же мнения придерживается адвокат Дамир Ишмаметов.





Лейла Рамазанова озвучила позицию стороны защиты. На прениях также высказался адвокат Ерлан Газымжанов. Он считает, что у Куандыка Бишимбаева не было выгоды убивать Салтанат Нукенову. Мать подсудимого Альмира Нурлыбекова, выступая в суде, извинилась перед родственниками Салтанат Нукеновой.





3 мая Куандык Бишимбаев на прениях озвучил свою позицию.