Общество

Скандальный закуп тайских перчаток по завышенной цене объяснили в СК "Фармация"

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 17:18 Фото: Zakon.kz
Председатель правления СК "Фармация" Нурлыбек Асылбеков 29 декабря 2025 года на брифинге в организации прокомментировал закуп тайских перчаток по завышенной цене в июле текущего года, передает корреспондент Zakon.kz.

В Высшей аудиторской палате сообщали, что через СК "Фармация" были реализованы 63 миллиона пар медицинских перчаток на сумму 8,1 миллиарда тенге. При этом установлено, что данные объемы и характеристики совпадают с партией перчаток, ввезенной из Таиланда. Аудиторы заявили о возможной подмене происхождения продукции. Также сообщалось, что перчатки продавались по завышенной цене.

"Наши специалисты не закупали перчатки по завышенной цене. Есть понятие предельной цены. И эти перчатки были закуплены по цене ниже предельных цен. В то же время сейчас у нас по рекомендации ВАП проводится работа – вносятся изменения в НПА, чтобы закупленные нами медицинские препараты или изделия были не выше тех, которые продаются на рынке, в аптеках или оптовках. В этом году она проведена. Конечно, со стороны компании, которая реализовала нам эти перчатки, были пояснения. Этот вопрос мы взяли во внимание, по нему сейчас проводим системную работу по долгосрочным договорам, проводятся мониторинги, сравнения между закупами", – сказал Асылбеков.

По его словам, сейчас ведется расследование.

В свою очередь, как заявляют юристы компании, со стороны единого дистрибьютора все действия были проведены правомерно, в рамках действующего законодательства. Сообщается, что в настоящее время никто не наказан и никто не находится под следствием.

В октябре мы писали, что на СК "Фармация" завели уголовное дело.

Азамат Сыздыкбаев
Последние
Популярные
