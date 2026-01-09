#Казахстан в сравнении
Общество

Обрушение фасада в Астане: Минпром примет меры после завершения расследования

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 11:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана 9 января 2026 года рассказали о мерах, направленных на улучшение качества застраиваемых объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что в рамках усиления государственного контроля уже ведется системная работа по совершенствованию механизмов осуществления контроля за качеством строительства объектов.

"В целях своевременного проведения инспектирования за качеством строительства и пресечения нарушений, в том числе с приостановлением деятельности, вплоть до лишения лицензий, аккредитации, аттестатов, принята новая форма надзора "мера оперативного реагирования". Помимо этого, усовершенствован механизм мониторинга строящихся объектов путем выезда и визуального осмотра, что позволяет своевременного выявлять некачественное и незаконное строительство", – говорится в ответе пресс-службы МПС РК на запрос нашей редакции.

Также, как напомнили в ведомстве, в Строительном кодексе РК предусмотрены нормы по усилению контроля на всех стадиях строительства и приемки объектов в эксплуатацию с внедрением механизма "планового инспектирования объектов" и участие органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в приемке объектов в эксплуатацию, а также персонализация ответственности участников строительного процесса.

"Дополнительно министерством после поступления официальной информации о причинах обрушения (фасада в Астане. – Прим. ред.) будут приняты системные меры по их предотвращению", – пообещали в пресс-службе Минпрома.

8 ноября 2025 года по пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.

Азамат Сыздыкбаев
