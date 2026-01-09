Обрушение фасада в Астане: Минпром примет меры после завершения расследования

В Министерстве промышленности и строительства (МПС) Казахстана 9 января 2026 года рассказали о мерах, направленных на улучшение качества застраиваемых объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что в рамках усиления государственного контроля уже ведется системная работа по совершенствованию механизмов осуществления контроля за качеством строительства объектов.

"В целях своевременного проведения инспектирования за качеством строительства и пресечения нарушений, в том числе с приостановлением деятельности, вплоть до лишения лицензий, аккредитации, аттестатов, принята новая форма надзора "мера оперативного реагирования". Помимо этого, усовершенствован механизм мониторинга строящихся объектов путем выезда и визуального осмотра, что позволяет своевременного выявлять некачественное и незаконное строительство", – говорится в ответе пресс-службы МПС РК на запрос нашей редакции.

Также, как напомнили в ведомстве, в Строительном кодексе РК предусмотрены нормы по усилению контроля на всех стадиях строительства и приемки объектов в эксплуатацию с внедрением механизма "планового инспектирования объектов" и участие органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в приемке объектов в эксплуатацию, а также персонализация ответственности участников строительного процесса.

"Дополнительно министерством после поступления официальной информации о причинах обрушения (фасада в Астане. – Прим. ред.) будут приняты системные меры по их предотвращению", – пообещали в пресс-службе Минпрома.

8 ноября 2025 года по пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.