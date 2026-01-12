#Казахстан в сравнении
Общество

Непогода в Астане: пассажирам показали обстановку в аэропорту и обратились с важным предупреждением по рейсам

аэропорт, самолеты, спецтехника, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 12:59 Фото: Telegram/nqzairport
В связи с обрушившейся на Астану 12 января 2026 года непогодой пресс-служба столичной воздушной гавани распространила важное обращение к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Им показали обстановку в аэропорту и заверили, что "в сложных метеоусловиях аэродромная служба работает в усиленном режиме".

"Задействована вся необходимая техника для обеспечения безопасности полетов и стабильной работы аэропорта. Мы делаем все, чтобы расписание соблюдалось, а полеты выполнялись без сбоев".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

По данным пресс-службы, в настоящее время в аэропорту Астаны зафиксированы изменения в расписании рейсов. На прилет задерживаются 6 рейсов:

  • KC 584 Санья – Астана,
  • DV 784 Усть-Каменогорск – Астана,
  • IQ 400 Актобе – Астана,
  • FS 7316 Кызылорда – Астана,
  • IQ 438 Петропавловск – Астана,
  • KC 656 Доха – Астана.
"Отмечаем, что 12 января во всех областях и городах республиканского значения объявлено штормовое предупреждение. В этой связи просим пассажиров заранее планировать поездку в аэропорт, учитывать погодные условия и возможные изменения в расписании".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Актуальный статус рейсов рекомендуется уточнять в колл-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz.

"На перроне и привокзальной площади аэропорта проводится непрерывная очистка снега. Вся техника и службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность пассажиров".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Ранее синоптики заявили, что на Астану надвигается сильный мороз до -27°С. В ночь на 12 января 2026 года столицу накрыл сильный снегопад, в связи с чем акимат призвал горожан быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Из-за обрушившейся на столицу непогоды некоторых школьников перевели на "дистанционку".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
