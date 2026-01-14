Для родителей школьников Астаны второй смены опубликовано важное обращение
Сегодня Управление образования (УО) Астаны вновь обратилось к родителям некоторых школьников из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Как следует из важного обращения ведомства:
"В связи с ухудшением погодных условий 14 января 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".
Ранее в Астане на "дистанционку" перевели учащихся 0-9 классов первой смены. Причина та же – ухудшение погодных условий.
О том, какой будет погода в Астане 14, 15 и 16 января 2026 года, можете узнать по ссылке.
