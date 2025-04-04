Снегопады и ливни вновь накроют Казахстан

В Казахстане в предстоящую субботу, 5 апреля 2025 года, ожидается резкое ухудшение. Из прогноза РГП "Казгидромет" следует, что в республику вернутся сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, погода преимущественно без осадков прогнозируется лишь на юго-западе и северо-западе страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны – осадки, на юге, юго-востоке, востоке, ночью на северо-востоке – временами сильные осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Также синоптики проинформировали, что на большей части Казахстана ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, юго-западе, в центре – туман.

Материал по теме Алматинцев ждет резкое изменение погоды

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на предстоящие выходные по Астане, Алматы и Шымкенту. О том, какой будет погода по Казахстану с 5 по 7 апреля 2025 года, можете узнать здесь.