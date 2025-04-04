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Общество

Снегопады и ливни вновь накроют Казахстан

Снегопады и ливни вновь накроют Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:56 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую субботу, 5 апреля 2025 года, ожидается резкое ухудшение. Из прогноза РГП "Казгидромет" следует, что в республику вернутся сильные осадки, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, погода преимущественно без осадков прогнозируется лишь на юго-западе и северо-западе страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере, востоке страны – осадки, на юге, юго-востоке, востоке, ночью на северо-востоке – временами сильные осадки (дождь, снег)".РГП "Казгидромет"

Также синоптики проинформировали, что на большей части Казахстана ожидаются усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, юго-западе, в центре – туман.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:56
Алматинцев ждет резкое изменение погоды

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на предстоящие выходные по Астане, Алматы и Шымкенту. О том, какой будет погода по Казахстану с 5 по 7 апреля 2025 года, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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