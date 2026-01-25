#Казахстан в сравнении
Спорт

Обвинения Серика Сапиева: в Управлении спорта Карагандинской области начата проверка

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 21:00 Фото: Zakon.kz
Акимат Карагандинской области 25 января заявил, что начата проверка в Управлении спорта после громкого заявления олимпийского чемпиона Серика Сапиева, сообщает Zakon.kz.

Возглавляющий Управление физической культуры и спорта Карагандинской области Сапиев сегодня заявил, что без его ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области.

"Для всестороннего и объективного рассмотрения обстоятельств в Управлении спорта назначена проверка со стороны Департамента Агентства по делам государственной службы, а также будет проведен комплексный аудит деятельности Управления спорта", – говорится в сообщении пресс-службы акима Карагандинской области.

Ранее стало известно, что Серик Сапиев и его заместитель оказались в центре скандала. Сообщалось, что небольшая потасовка между олимпийским чемпионом и Дауреном Есимхановым произошла 21 января 2026 года. Позднее инцидент между мужчинами прокомментировал советник президента Азиатского союза дзюдо и президент Федерации дзюдо Астаны Айдар Махметов. Позже Сапиев прокомментировал этот инцидент.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
