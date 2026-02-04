Казахстанка назвала сына Роналдо и вызвала споры в соцсетях

В Актау новорожденного мальчика назвали в честь легендарного футболиста – Роналдо, сообщает Zakon.kz.

Уразалы Роналдо Мерейұлы появился на свет в семье блогера Асель Еримбетовой. В своем Instagram она освещала все этапы родов. А после поделилась:

"Слава богу, благополучно родила. В казахском народе + 1 Роналду... ... Вес – 3590, рост – 54 см, 37 недель..."

В других постах блогер называет сына "маленький Рони".

Подписчики Асель разделились на два лагеря. Одни засыпали поздравлениями и оценили идею так назвать ребенка, пожелав, чтобы его имя тоже стало известно на весь мир. Другие раскритиковали, отметив, что у казахов есть свои герои, в честь кого можно было бы назвать малыша. В ответ блогер ответила, что дух казаха – не в имени, а в воспитании.

"Вырастим сына настоящим казахом, не волнуйтесь!" – парировала блогер.

Фото: Instagram/urazbekovy

Ранее мы рассказывали о жителе Караганды по имени Казахстан.