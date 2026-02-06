Астану снова заметает снегом: отменены занятия, рейсы задерживаются, город стоит в пробках

Накануне в Астане ощущалось потепление – при нулевой температуре с улиц сошел снег и показался асфальт. Однако ночью прошел дождь, а затем столицу вновь засыпало снегом. Утром 6 февраля город столкнулся с пробками, задержками рейсов и отменой занятий, передает корреспондент Zakon.kz.

Астану вновь заметает снегом – город проснулся в пробках и плотной снежной пелене. За ночь выпало значительное количество осадков, и утренние улицы встретили жителей затрудненным движением и заметно замедлившимся ритмом столицы.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В центре города автомобили выстроились в длинные потоки, водители медленно продвигаются по занесенным дорогам. В спальных районах картина иная, но не менее непривычная: дворы заполнены машинами, покрытыми плотным слоем снега.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Накануне погода будто дала короткую передышку: при нулевой температуре коммунальные службы успели расчистить дороги, и горожане впервые за долгое время увидели открытый асфальт.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Однако ночью ситуация изменилась – сначала прошел дождь, а затем началась метель, укрыв улицы снегом и заметно осложнив дорожную обстановку.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Из-за непогоды занятия для школьников отменили. Утром возле школ – непривычная тишина: пустые дворы, редкие прохожие и заметенные снегом входы вместо привычной суеты детей и родителей.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Тихо и во дворах жилых домов – детские площадки опустели. На качелях никто не играет, они припорошены снегом, а окна домов светятся теплом – большинство детей предпочли остаться дома.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Непогода сказалась и на перелетах. В столичном аэропорту часть рейсов прибыла вовремя, однако по нескольким направлениям зафиксированы задержки, некоторые вылеты отменены, а по отдельным рейсам статус пока остается неопределенным. Пассажирам советуют заранее уточнять информацию.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

На дорогах города наблюдаются заторы, особенно в часы пик. Тем не менее общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме. На левобережье, особенно в спальных районах, можно заметить непривычно пустые остановки – многие предпочли остаться дома или перенести поездки.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Коммунальные службы продолжают расчистку улиц и вывоз снега. Спецтехника работает на магистралях и во дворах, однако интенсивные осадки сводят усилия к постоянной борьбе с новой снежной волной.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Город продолжает жить в зимнем режиме – осторожнее движется транспорт, тише звучат школьные дворы, а жители вновь адаптируются к погоде, которая в столице может измениться буквально за одну ночь.

Из-за обильных осадков в Астане в ночную смену с 5 на 6 февраля в городе задействовали свыше 1400 единиц спецтехники и более 400 дорожных рабочих. Коммунальные службы города продолжают работать в круглосуточном режиме.