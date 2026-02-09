Снегопады, ливни и температурные качели ждут Астану, Алматы и Шымкент 10-12 февраля

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 10, 11 и 12 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня Астану, Алматы и Шымкент ждут снегопады, ливни и температурные качели от -24°С до +12°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 10 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Днем низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1+1°С.

11 февраля: переменная облачность, ночью и утром снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем -12-14°С, днем с дальнейшим понижением.

12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -15-17°С. Прогноз погоды по Алматы 10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +6+8°С.

11 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

12 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С. Прогноз погоды по Шымкенту 10 февраля: переменная облачность, дождь, ночью и утром сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +10+12°С.

11 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0+2°С, днем с дальнейшим понижением.

12 февраля: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С. Материал по теме Штормовое предупреждение: почти во всех областях ожидается непогода Ранее сообщалось, что новый циклон принесет аномальные морозы до -30°С, снегопады и метель в Казахстан. Подробнее о погоде на 10, 11 и 12 февраля 2026 года можете узнать по ссылке.

