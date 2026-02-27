#Референдум-2026
Общество

Еще часть школьников Астаны перевели на "дистанционку" из-за крепких морозов

дети, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:07 Фото: Instagram/bilimastana (сгенерировано с помощью ИИ)
Сегодня в Астане часть школьников второй смены отправили на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода.

"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 27 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за непогоды на дистанционный формат обучения переведены школьники и студенты первой смены.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:07
Мороз до -41°С, снегопад и туман: штормовое предупреждение объявили в РК на пятницу

О погоде в Астане на 27-28 февраля и 1 марта 2026 года можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Февраль уйдет из Астаны с морозами до -34°С, Алматы накроет туман, а Шымкент порадует теплом
15:39, Сегодня
Февраль уйдет из Астаны с морозами до -34°С, Алматы накроет туман, а Шымкент порадует теплом
Кого из школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
11:25, 05 декабря 2023
Кого из школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане
Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 6 февраля
10:38, 06 февраля 2026
Еще часть школьников Астаны переводят на "дистанционку" 6 февраля
