Еще часть школьников Астаны перевели на "дистанционку" из-за крепких морозов
Сегодня в Астане часть школьников второй смены отправили на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.
Причина – непогода.
"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 27 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны в пятницу.
Ранее сообщалось, что в Астане из-за непогоды на дистанционный формат обучения переведены школьники и студенты первой смены.
О погоде в Астане на 27-28 февраля и 1 марта 2026 года можете узнать по ссылке.
