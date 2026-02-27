Еще часть школьников Астаны перевели на "дистанционку" из-за крепких морозов

Сегодня в Астане часть школьников второй смены отправили на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.

Причина – непогода.

"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 27 февраля 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в Управлении образования Астаны в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Астане из-за непогоды на дистанционный формат обучения переведены школьники и студенты первой смены.

