Происшествия

Незаконную "услугу" оказывали клиентам массажного салона в Караганде

полиция, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 14:13 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Караганде пресечен незаконный оборот закиси азота, известного как "веселящий газ", сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 13 февраля 2026 года, поделилась пресс-служба Департамента полиции (ДП) Карагандинской области:

"Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности пресечена незаконная реализация закиси азота в одном из массажных салонов Караганды. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт хранения и сбыта вещества, известного как "веселящий газ", используемого в немедицинских целях. При проведении обыска изъяты два 10-литровых баллона с оксидом азота, а также воздушные шары".

Стражи порядка напомнили, что с 1 января вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, включая закись азота.

В полиции подчеркнули, что любые попытки незаконного ввоза, хранения или реализации подобных веществ будут оперативно пресекаться, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9 февраля 2026 года МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением по "веселящему газу".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
