Восток Казахстана в "экстремальном режиме": разница температур за один день достигла 45°С
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили интересные данные о погодных контрастах в Восточно-Казахстанской области (ВКО). Там всего лишь за один день разница температур достигла 45°С, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованным показателям метеорологов, в четверг, 12 марта 2026 года, поселок Боран (ВКО) отметился самой высокой температурой – +13,8°C.
В это же время на востоке и юго-востоке страны держатся сильные морозы.
Самым холодным пунктом стала станция Лепси (Алматинская область) – -27°C.
Также морозно в Алтае – -25,9°C и на Маркаколе – -24,1°C.
Еще холоднее в некоторых районах Восточного Казахстана:
- -32°C в Кайнаре,
- -31°C в Катон-Карагае,
- около -30°C в Алтае, Карауле и Старом Баршино.
Кроме того, в ряде регионов сегодня очень ветрено.
"Самые сильные порывы зафиксированы в Шарбакты (Павлодарская область) – до 26 м/с. В Осакаровке ветер достигает 25 м/с, а в Ерейментау – до 23 м/с".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее мы уже рассказывали, что после непогоды в три крупнейших города Казахстана придет долгожданное потепление. В середине марта жители Астаны, Шымкента и Алматы смогут насладиться плюсовой температурой. К примеру, в Шымкенте уже 15 марта резко потеплеет до +14°С.
