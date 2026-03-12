#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Общество

Восток Казахстана в "экстремальном режиме": разница температур за один день достигла 45°С

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 16:31 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили интересные данные о погодных контрастах в Восточно-Казахстанской области (ВКО). Там всего лишь за один день разница температур достигла 45°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным показателям метеорологов, в четверг, 12 марта 2026 года, поселок Боран (ВКО) отметился самой высокой температурой – +13,8°C.

В это же время на востоке и юго-востоке страны держатся сильные морозы.

Самым холодным пунктом стала станция Лепси (Алматинская область) – -27°C.

Также морозно в Алтае – -25,9°C и на Маркаколе – -24,1°C.

Еще холоднее в некоторых районах Восточного Казахстана:

  • -32°C в Кайнаре,
  • -31°C в Катон-Карагае,
  • около -30°C в Алтае, Карауле и Старом Баршино.

Кроме того, в ряде регионов сегодня очень ветрено.

"Самые сильные порывы зафиксированы в Шарбакты (Павлодарская область) – до 26 м/с. В Осакаровке ветер достигает 25 м/с, а в Ерейментау – до 23 м/с".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее мы уже рассказывали, что после непогоды в три крупнейших города Казахстана придет долгожданное потепление. В середине марта жители Астаны, Шымкента и Алматы смогут насладиться плюсовой температурой. К примеру, в Шымкенте уже 15 марта резко потеплеет до +14°С.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Весна приходит с бурей: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
19:24, 12 марта 2026
Весна приходит с бурей: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
ЧП на шахте "Казахстанская": температура в шахте составляет 45°С
15:22, 20 августа 2023
ЧП на шахте "Казахстанская": температура в шахте составляет 45°С
Погода на неделю в Алматы: после жаркого понедельника температура пойдет на спад
18:15, 08 сентября 2023
Погода на неделю в Алматы: после жаркого понедельника температура пойдет на спад
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
22:46, 12 марта 2026
"Просто отстой": топовый американский файтер раскритиковал турнир UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: