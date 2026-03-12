До +14°С: на юге Казахстана ожидается резкое потепление

После непогоды в три крупнейших города Казахстана придет долгожданное потепление. В середине марта жители Астаны, Шымкента и Алматы смогут насладиться плюсовой температурой, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

13 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). Поземок, гололед. Утром туман. Ночью и утром порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -1+1°С.

14 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок, гололед. Ночью и утром туман. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2°С.

15 марта: переменная облачность, ночью снег, поземок, гололед. Ночью и утром туман. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2°С.

Прогноз погоды по Алматы

13 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2°С.

14 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

15 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

13 марта: небольшая облачность, без осадков. Временами туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +6+8°С.

14 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +10+12°С.

15 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +12+14°С.

В среду, 11 марта, мы рассказывали, что в Алматы бушевала непогода. Из-за продолжительного снегопада с предупреждением к жителям обращался акимат. Кроме того, стихия осложнила ситуацию на дорогах. За день было зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), из них 28 аварий с пострадавшими.