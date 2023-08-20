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ЧП на шахте "Казахстанская": температура в шахте составляет 45°С

шахта Фото: freepik
Со слов МЧС, тушение на шахте "Казахстанская" продолжается, температура там составляет 45°С, сообщает Zakon.kz.

На месте работают пять профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, в составе которых 28 горноспасателей. Они тушат оставшиеся очаги пожара на угольном конвейерном уклоне пласта Д6.

Ранее в МЧС сообщали, что работы на шахте "Казахстанская" продолжаются. Основные усилия горноспасателей направлены на тушение оставшихся очагов пожара в угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах тогда были задействованы два отделения горноспасателей.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. А премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

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