Угроза пожаров, ливни и снег: синоптики предупредили об опасных явлениях погоды в Казахстане

Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 11 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на западе, севере Туркестанской, на западе Жамбылской, на севере, западе, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, ночью на севере, востоке страны – осадки (дождь, снег), на западе временами сильный дождь". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По республике, как уточнили синоптики, ожидаются туманы, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

Ранее сообщалось, что на Казахстан 11, 12 и 13 апреля 2026 года обрушатся снег, ливни, грозы и град.