#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Угроза пожаров, ливни и снег: синоптики предупредили об опасных явлениях погоды в Казахстане

деревья, снег, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:17 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 11 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на западе, севере Туркестанской, на западе Жамбылской, на севере, западе, юге Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, ночью на севере, востоке страны – осадки (дождь, снег), на западе временами сильный дождь".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По республике, как уточнили синоптики, ожидаются туманы, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:17
В Казахстане зафиксировали новый температурный рекорд спустя 109 лет

Ранее сообщалось, что на Казахстан 11, 12 и 13 апреля 2026 года обрушатся снег, ливни, грозы и град. А какой будет погода в эти же дни в Астане, Алматы и Шымкенте, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: