Краснокнижные животные под угрозой исчезновения: масштабный учет провели в ВКО

В Восточно-Казахстанской области специалисты профильного управления провели учет редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, на территории региона встречаются 57 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу. Численность редких видов подсчитали специалисты областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

"На сегодняшний день число краснокнижных видов животных в ВКО составляет: снежный барс – 11, дрофа – 62, сокол-балобан – 88, беркут – 75", – проинформировал представитель управления Данияр Канатбаев.

Значительную территорию области – немногим более 1,3 миллиона гектаров – занимают особо охраняемые природные территории (государственные природные заповедники, национальные природные парки). Их создание способствовало сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Ранее в Катон-Карагайском национальном парке ВКО фотоловушка сняла снежного барса с тремя детенышами.