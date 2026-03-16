Общество

"Есть что сказать": Жанабыловы не признали свою вину в суде

Блогеры, суд, Жанабыловы , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 16:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Подсудимые заявили, что на данном этапе не признают вину и выскажут свою позицию позже, сообщает Zakon.kz.

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев отметил, что своими умышленными и корыстными действиями блогеры совершили преступление, предусмотренное статьей 214 Уголовного кодекса.

"То есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и обязательной для такой деятельности лицензии занятия запрещенными видами предпринимательства, сопряженными с извлечением дохода в особо крупном размере", – дополнил он.

Судья спросил у подсудимых, признают ли они свою вину.

Ерболат Жанабылов ответил, что пока воздержится от ответа, отметив, что им есть что сказать.

"На данном этапе я воздержусь отвечать на этот вопрос, так как у нас с моим защитником есть своя позиция, которую мы бы хотели изложить во время нашего допроса, после допроса всех свидетелей, после изучения всего материала, только в этом случае я могу дать комментарий по этому поводу", – добавила Эльмира Толегенова.

Ранее старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев зачитал обвинительный акт по делу блогеров-супругов. С ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
