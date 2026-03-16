#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.29
562.92
6.1
Общество

В чем обвиняют блогеров Жанабыловых

Блогеры, Жанабыловы, суд, прокурор, обвинение , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 16:41 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны 16 марта 2026 года старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев зачитал обвинительный акт по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Оглашение обвинения заняло более 30 минут, сообщает Zakon.kz.

Прокурор заявил, что супруги-блогеры организовали незаконную лотерею под видом продажи онлайн-курсов, чтобы извлечь доход в особо крупном размере. По версии обвинения, курсы носили формальный характер, а основной целью было привлечение денег граждан для участия в розыгрышах призов.

"В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона РК "О лотереях и лотерейной деятельности" лотерея – это игра, проводимая в соответствии с данным законом, условиями проведения лотереи и договором, в рамках которой одна сторона – оператор лотереи – проводит розыгрыш призового фонда, а другая сторона – участник лотереи – получает право на выигрыш, если будет признана выигравшей в соответствии с условиями проведения лотереи. При этом лотереями не являются розыгрыши призов, направленные на стимулирование продаж товаров коммерческими организациями", – сказал Олжас Хайруллаев.

С его слов, согласно п. 2, 4 и 5 ст. 5 указанного закона, запрещаются организация и проведение на территории РК иных лотерей, кроме лотерей, организуемых и проводимых в порядке, установленном данным законом.

"Запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Также запрещается распространение и реализация лотерейных билетов лицом, не являющимся оператором лотереи либо зарегистрированным агентом. П. 3 ст. 10 закона предусмотрено, что оператор лотереи обязан согласовывать условия проведения лотереи, а также внесение изменений и дополнений в них с уполномоченным органом. Оператор лотереи не вправе проводить лотерею без подтвержденных и согласованных условий ее проведения", – дополнил Олжас Хайруллаев.

По его словам, договор поручения между оператором лотереи и Толегеновой, а также индивидуальными предпринимателями, связанными с Жанабыловым, не заключался. Кроме того, установлено, что указанные лица не являются оператором либо агентом лотереи.

"Согласно ответу Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта РК, Жанабылов и Толегенова не имеют лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности на территории РК. Установлено, что реализация онлайн-курсов осуществлялась от имени юридического лица, однако участие в розыгрыше призов документально не закреплялось в договорах. Публичная оферта, размещенная по ссылке, не содержала условий проведения розыгрыша, порядка определения победителей, критериев участия и прозрачных правил", – продолжил Олжас Хайруллаев.

Как считает прокурор, таким образом, приобретателям фактически предлагался не образовательный продукт, а возможность получения ценного приза, что имеет признаки незаконной лотерейной деятельности.

"Действия Жанабылова сопровождались умышленным введением потребителей в заблуждение путем распространения информации о возможности выиграть автомобиль, тогда как договорные отношения между сторонами предусматривали лишь продажу онлайн-курсов. Организация розыгрыша призов осуществлялась через персональные страницы в социальной сети Instagram, а не через официальный корпоративный сайт либо аккаунт юридического лица. Согласно Закону РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", аккаунт является персональной страницей пользователя онлайн-платформы, создаваемой после регистрации. Блогером признается пользователь онлайн-платформы, публикующий информацию для неопределенного круга лиц в рамках предпринимательской деятельности", – сказал Олжас Хайруллаев.

Старший помощник прокурора заявил, что Жанабылов и Толегенова выступали как физические лица – индивидуальные предприниматели, поскольку их аккаунты в социальной сети Instagram являются их персональными страницами.

"Следствием установлено, что между Жанабыловым и Толегеновой отсутствовали договорно-правовые отношения, регулирующие оказание услуг по проведению стимулирующих акций. В целях реализации преступного умысла Жанабылов и Толегенова заключили договоры на оказание услуг между индивидуальными предпринимателями и связанными лицами, которые носили формальный характер и использовались для придания законного вида деятельности. При этом рекламная кампания – видеоролики, сторис и публикации – фактически осуществлялась от имени физического лица Жанабылова без указания юридического лица, что свидетельствует о намеренном сокрытии реального организатора", – заявил он.

Олжас Хайруллаев рассказал, что в ходе изучения видеоматериалов установлено, что Жанабылов лично участвовал в съемке рекламного ролика, демонстрирующего барабан с призами, где визуально была представлена возможность выпадения автомобиля. При этом акцентировался момент выпадения сектора с автомобилем, что создавало впечатление высокой вероятности выигрыша дорогостоящего приза.

"Кроме того, в ролике демонстрировались призовые сектора с суммами от 5000 до 2 млн тенге, что усиливало впечатление масштабности акции. Однако фактическая вероятность выигрыша автомобиля была значительно ниже, чем это демонстрировалось в видеоматериалах. В ходе следствия также установлено, что в механизме розыгрыша были изменены параметры барабана: вес одного из призов номиналом 5000 тенге был установлен на уровне 85,5% общей суммы призов. Это привело к резкому увеличению вероятности выпадения данного приза по сравнению с остальными. Учитывая, что обвиняемые имели техническую возможность вносить изменения в параметры барабана и осознавали последствия таких действий, данные решения носят умышленный характер и направлены на искажение результатов розыгрыша. Кроме того, обвиняемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику акции", – обозначил он.

Однако, как заявил прокурор, в ходе досудебного расследования установлено, что указанный автомобиль демонстрировался лишь один раз в видеоматериале, не был представлен публично и документально не подтвержден.

"Достоверные сведения о его наличии и готовности к передаче победителю отсутствуют, фактов передачи автомобиля не установлено, а анализ движения денежных средств показал, что поступившие от участников деньги использовались для приобретения автомобилей и других призов, то есть призовой фонд формировался за счет средств самих участников. По данным экспертизы, общая сумма денежных средств, поступивших на счета, связанные с данным проектом, составила 247 млн 653 тыс. тенге. Таким образом, Жанабылов и Толегенова действовали совместно и согласованно, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность в период с 18 августа по 13 октября 2025 года", – сказал Олжас Хайруллаев.

Ранее мы писали, что в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны стартовало главное судебное разбирательство по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: