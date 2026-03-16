Референдум прошел организованно, спокойно и в правовом поле – независимые наблюдатели

Итогами независимого общественного наблюдения за республиканским референдумом поделился Общественный фонд "Ел Дауысы", сообщает Zakon.kz.

Во время открытой пресс-конференции, которая состоялась 15 марта 2026 года в Казахстане, руководители фонда рассказали о работе сети наблюдателей в день голосования на референдуме. На мероприятии представлены предварительные результаты наблюдений. Представители фонда также поделились основными выводами по организации процесса голосования на избирательных участках.

Глава фонда Аида Джексенова отметила, что Фонд "Ел Дауысы" работает с 2020 года, и за этот период проведены обучение и подготовка более 6000 наблюдателей. По ее словам, организация сопровождала все электоральные процессы, проходившие в этот период, включая парламентские и президентские выборы.

"Опыт наблюдения на референдуме у нас тоже имеется. В этом году, как только было объявлено о проведении референдума, мы сразу откликнулись, обновили аккредитацию, так как срок предыдущей завершился в конце года, и начали организовывать независимое наблюдение. При этом в этом году нам удалось расширить географию наблюдения, поскольку с 2020 года у нас сформировался устойчивый пул наблюдателей, которые давно с нами работают. Благодаря их опыту к нам присоединились новые участники. Кроме того, новые наблюдатели обращались ко мне напрямую через социальные сети", – рассказала руководитель фонда Аида Джексенова.

По ее словам, в этом году проект общественного наблюдения фонда охватил 32 города Казахстана, включая как крупные региональные центры, так и небольшие города. Наблюдатели фонда работали в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Костанае, Актау, Атырау, Таразе, Туркестане, Петропавловске, Кызылорде, а также в таких городах, как Экибастуз, Жезказган, Сатпаев, Кентау, Талгар, Конаев, Степногорск, Риддер и ряде других населенных пунктов.

Аида Джексенова подчеркнула, что в течение дня голосования наблюдатели фонда фиксировали открытие участков, организацию процесса голосования, соблюдение процедур на участках, работу комиссий, а также процесс подсчета голосов и оформление итоговой документации.

Информация с участков передавалась через региональных координаторов и аккумулировалась в центральном штабе фонда.

По предварительным наблюдениям, голосование на большинстве участков проходило организованно и спокойно. В процессе были зафиксированы отдельные замечания и сигналы процессуального характера, которые не имеют значительного влияния на результаты.

Руководитель фонда Аида Джексенова отметила высокий уровень вовлеченности граждан в общественное наблюдение.

"Мы видим, что интерес к гражданскому наблюдению в Казахстане продолжает расти, аналогично это видно и по отношению к тому, какая была явка. В день голосования наши специалисты работали в разных городах страны, фиксируя ситуацию на участках и передавая информацию в штаб фонда. Для нас важно, что люди готовы участвовать в общественных процессах и брать на себя ответственность за прозрачность процедур", – сказала она.

Аида Джексенова подчеркнула, что основная миссия общественного наблюдения заключается в обеспечении прозрачности процедур и соблюдении законодательства.

