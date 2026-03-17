Общество

Покойник в пустой квартире и затопленный подвал: что происходит в доме на востоке Казахстана уже 25 лет

Фото: Zakon.kz
В городе Алтае на востоке Казахстана уже четверть века пустует целый подъезд пятиэтажного дома. К сожалению, заброшенные квартиры стали местом сбора для подростков и асоциальных компаний, сообщает Zakon.kz.

Жительница дома Вера Шатравко рассказывает, что постоянно переживает, как бы не случилась беда. По ее словам, в одной из пустующих квартир уже находили тело мужчины. Люди устали ждать решения проблемы со стороны местных властей.

"Надеемся каждый год, что это восстановят. Во-первых, первый раз заложили все эти окна картоном, дети все разорили. Сказали, приедут, будут восстанавливать. Дожили до того, что сняли покойника. Опять вызывали акима, все. Сказали, демонтируют эту половину, третью часть дома. Но потом мы, конечно, возмутились, потому что дом может покосить это".Вера Шатравко

Конечно же, заброшенный подъезд влияет на состояние всего дома. Стены прилегающих квартир покрываются инеем, подвал общий, каждую весну его затапливает. Из-за воды страдают трубы отопления.

"Я переживаю за весь дом. Подвал один. Его постоянно топит: вода по колено стоит до июня. А отопление, батареи, то есть трубы, которые идут, они находятся в воде. Все это ржавеет".Вячеслав Гордеев, старший по дому

Жители откачивают воду, чистят снег. Но справляться самостоятельно все сложнее. В заброшенном подъезде 22 квартиры. И у них, как отмечено в публикации издания 24.kz, есть владелец.

Примечательно, что дом передали в коммунальную собственность почти десять лет назад после долгих судебных разбирательств, тогда жилье признали бесхозным. Но средств на восстановление в бюджете не находилось. При этом в районе Алтай в очереди на жилье стоят больше 1300 человек.

"На сегодняшний день отделу ЖКХ выделено 5 миллионов тенге на разработку проектно-сметной документации. Конкурсные процедуры проведены, и проектировщики уже приступают к проекту по проектированию этого дома. Какая будет стоимость реализации проекта, сейчас сказать сложно. Но я думаю, что на следующий год этот подъезд уже начнут восстанавливать под квартиры очередникам".Сергей Охременко, аким Алтая

Рассматривается и вариант, что квартиры будут востребованы сотрудниками новой пожарной части, которую строят неподалеку.

Квартиры в Астане и Алматы: где дороже и почему

Также мы рассказывали, что после нескольких лет быстрого роста рынок съемного жилья в стране начал постепенно остывать. В феврале 2026 года стоимость аренды благоустроенного жилья в среднем составила 99,9% к январю, то есть цены практически не изменились.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
