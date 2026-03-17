Молодые граждане вписали свое имя в летопись страны – Токаев

Разработка и принятие поистине Народной Конституции олицетворяют торжество общенационального единства, массовую поддержку нашей стратегии модернизации и реформ. Об этом 17 марта 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Президент считает, что "историческое значение этого документа по достоинству оценят и нынешнее, и, конечно, будущие поколения".

"А нам выпала миссия стать подлинными творцами государственной летописи. Это не только почетная и ответственная миссия, но и ниспосланная самой судьбой редчайшая возможность своим мнением и голосом определить вектор развития родного Отечества. Поэтому можно с уверенностью сказать: все мы стали свидетелями и участниками великого переломного момента в нашей истории", – сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественного мероприятия в Акорде, посвященного принятию Конституции РК.

Глава государства поблагодарил "всех, кто принял участие в референдуме, проявил гражданскую ответственность и патриотизм".

"В особенности выражаю сердечную признательность молодежи. Молодые граждане вписали свое имя в летопись страны, стали соавторами Основного закона. Настоящее и будущее Казахстана – в руках молодых людей! Это не лозунг, а закон жизни, суть нашей государственной политики". Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, по поводу успешного проведения референдума к нему поступают теплые поздравления руководителей дружественных государств и международных организаций.

"Пользуясь данной возможностью, выражаю им искреннюю признательность за поддержку и симпатии к нашему народу". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства скрепил своей подписью Конституцию Казахстана и подписал указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

Также Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции.