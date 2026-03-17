Общество

Директора филиала уволили из-за закрытого туалета на трассе Астана – Щучинск

Директор филиала лишился должности из-за закрытого туалета на трассе Астана - Щучинск, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 18:39 Фото: Telegram/qazavtojol
Глава регионального подразделения сервисной службы лишился должности по итогам служебного расследования: закрытый санузел на 29-м километре автобана Астана – Щучинск стал причиной для немедленного увольнения руководителя, передает Zakon.kz.

Об этом 17 марта 2026 года сообщили в пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол". По данным нацкомпании, за ненадлежащее содержание объектов последовали серьезные кадровые перестановки. Поводом для служебного расследования стал инцидент на 29-м километре трассы Астана – Щучинск, где 8 марта текущего года санитарно-гигиенический узел (СГУ) оказался закрыт для пользователей.

"По его итогам приняты строгие меры дисциплинарного характера: освобожден от занимаемой должности директор областного филиала сервисной компании, а также к ответственности привлечены сотрудники филиала и центрального аппарата национальной компании", – сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол".

На сегодняшний день вдоль автодорог страны установлено 176 модульных теплых павильонов. В текущем году планируется запуск еще 13 новых объектов в 10 регионах: восемь из них возводятся за счет собственных средств компании, а пять – с привлечением частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

В нацкомпании добавили, что на всех действующих точках сейчас завершаются пусконаладочные работы и подключение инженерных сетей, о чем пользователей уведомляют специальные информационные таблички.

Для оперативного сбора жалоб и предложений на всех санитарных узлах внедрена система обратной связи через QR-коды. Отсканировав их, участники дорожного движения могут напрямую обратиться в контакт-центр "1403" или написать в диспетчерскую службу через WhatsApp.

Ранее мы писали, что крупные объекты придорожного сервиса начнут устанавливать в Казахстане с 2026 года.

Канат Болысбек
