Общество

Взрыв в кафе в Щучинске: Бозумбаев назвал причины трагедии

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 14:36 Фото: freepik
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев в кулуарах правительства 20 марта 2026 высказался о трагедии в Щучинске, когда взрыв газа в кафе унес жизни нескольких человек, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, будут ли привлечены к ответственности сотрудники акимата, которые дали разрешение на работу "Центра плова".

"Было возбуждено уголовное дело – оно сейчас расследуется. В рамках уголовного дела ответственность всех должностных лиц будет рассмотрена и соответствующие, наверное, решения судов в ближайшие месяцы будут", – сказал в ответ Канат Бозумбаев.

Он же сообщил, что предварительная причина трагедии – взрыв газового баллона.

"К сожалению, когда газовым баллонам 30-50 лет и они проверку последний раз проходили 20-30 лет назад – сроки вышли. Многие эксплуатируют такие старые баллоны. Потом заносят, а это же сжиженный газ, из холода в тепло, а газ имеет свойство резко расширяться. Тогда он может естественным образом взорваться. Здесь я, по крайней мере, вижу нарушение техники безопасности и эксплуатацию газовых баллонов с просроченным сроком", – добавил он.

В целом, по его данным, в Казахстане у значительной части баллонов истекли сроки эксплуатации и при этом в стране нет предприятий, которые производят такие баллоны.

"Премьер-министром даны поручения Министерству промышленности и строительства вместе с Казахстан Инжиниринг в срочном порядке принять меры по производству такого рода баллонов для сжиженного газа в Казахстане. Со стороны ЧС необходимый контроль тоже будет обеспечен", – заверил Бозумбаев.

26 февраля в городе Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверо пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии. 3 марта скончались еще двое пострадавших.

