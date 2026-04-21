В Минтруда озвучили хорошую новость для матерей особенных детей

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 21 апреля 2026 года анонсировал новый подход для поддержки матерей детей с инвалидностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что предлагается два вида пособий, которые выплачивают мамам детей с инвалидностью, перевести в услуги.

"Когда мама получает только пособие, получается, что к моменту выхода на пенсию у нее нет трудового стажа, и, соответственно, пенсия будет минимальной. Чтобы этого не допустить, мы внесли предложение перевести эти два вида пособий в формат услуг – когда мама фактически оказывает услугу своему ребенку. За это будет засчитываться как трудовой стаж, а также будут производиться социальные и пенсионные отчисления. В результате к 63 годам у нее сформируется хорошая пенсия", – пояснил он.

По его словам, такие нововведения коснутся матерей детей с инвалидностью I группы.

