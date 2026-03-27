"Распространяются с высокой скоростью": глава ДП Алматы высказался о синтетических наркотиках

Борьба с наркопреступностью остается одним из ключевых приоритетов в обеспечении безопасности Алматы. Об этом 26 марта 2026 года заявил начальник Департамента полиции (ДП) города Айдын Кабдулдинов на отчетной встрече перед населением, сообщает Zakon.kz.

По его данным, за отчетный период пресечено 629 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 279 фактов сбыта. В теневой рынок не допущено более 500 кг наркотических средств, из них свыше 54 кг составляют синтетические вещества, то есть тем самым на улицу не попали 2,5 тыс. доз наркотиков.

"Наркопреступность – это прямая угроза здоровью нации и будущему нашей молодежи. По поручению министра внутренних дел и на постоянном контроле ведомства сегодня усиливается противодействие наркоугрозе. Особую опасность представляют синтетические наркотики, которые распространяются с высокой скоростью и наносят серьезный вред. В этой связи мы усиливаем не только оперативную работу, но и профилактику. Создан специальный совет по профилактике наркоправонарушений, который объединяет усилия государства и общества", – отметил Айдын Кабдулдинов.

В полиции отметили, что работа ведется по нескольким направлениям, включая профилактику, цифровизацию и международное взаимодействие.

Активно внедряются современные технологии – системы анализа на базе искусственного интеллекта, беспилотные аппараты и цифровые решения для работы с доказательствами. Особое внимание уделяется противодействию наркорекламе. С участием волонтеров и неравнодушных граждан уничтожено более 15 тыс. граффити с рекламой наркотиков, а также выявлено и заблокировано около 2 тыс. 900 интернет-ресурсов.

Благодаря содействию граждан задержаны 92 человека, причастные к распространению наркотиков, все они привлечены к уголовной ответственности.

"Сегодня крайне важно не допустить романтизации наркотиков в интернете и медиапространстве. Любые попытки пропаганды должны жестко пресекаться. За распространение наркотиков через соцсети, мессенджеры и граффити предусмотрена уголовная ответственность – от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такие факты уже выявлены, виновные понесли наказание", – заявил Айдын Кабдулдинов.

Также с 1 января ужесточена ответственность за оборот закиси азота, который признан сильнодействующим веществом. За его незаконное хранение и распространение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

С начала года уже выявлены соответствующие факты, возбуждены уголовные дела.

18 марта 2026 года сообщалось, что в Казахстане могут ввести проверку госслужащих на наркотики.