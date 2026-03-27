"Распространяются с высокой скоростью": глава ДП Алматы высказался о синтетических наркотиках
По его данным, за отчетный период пресечено 629 правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 279 фактов сбыта. В теневой рынок не допущено более 500 кг наркотических средств, из них свыше 54 кг составляют синтетические вещества, то есть тем самым на улицу не попали 2,5 тыс. доз наркотиков.
"Наркопреступность – это прямая угроза здоровью нации и будущему нашей молодежи. По поручению министра внутренних дел и на постоянном контроле ведомства сегодня усиливается противодействие наркоугрозе. Особую опасность представляют синтетические наркотики, которые распространяются с высокой скоростью и наносят серьезный вред. В этой связи мы усиливаем не только оперативную работу, но и профилактику. Создан специальный совет по профилактике наркоправонарушений, который объединяет усилия государства и общества", – отметил Айдын Кабдулдинов.
В полиции отметили, что работа ведется по нескольким направлениям, включая профилактику, цифровизацию и международное взаимодействие.
Активно внедряются современные технологии – системы анализа на базе искусственного интеллекта, беспилотные аппараты и цифровые решения для работы с доказательствами. Особое внимание уделяется противодействию наркорекламе. С участием волонтеров и неравнодушных граждан уничтожено более 15 тыс. граффити с рекламой наркотиков, а также выявлено и заблокировано около 2 тыс. 900 интернет-ресурсов.
Благодаря содействию граждан задержаны 92 человека, причастные к распространению наркотиков, все они привлечены к уголовной ответственности.
"Сегодня крайне важно не допустить романтизации наркотиков в интернете и медиапространстве. Любые попытки пропаганды должны жестко пресекаться. За распространение наркотиков через соцсети, мессенджеры и граффити предусмотрена уголовная ответственность – от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такие факты уже выявлены, виновные понесли наказание", – заявил Айдын Кабдулдинов.
Также с 1 января ужесточена ответственность за оборот закиси азота, который признан сильнодействующим веществом. За его незаконное хранение и распространение предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
С начала года уже выявлены соответствующие факты, возбуждены уголовные дела.
