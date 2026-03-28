Общество

Спасибо за службу, Берта: Казнет растрогало прощальное видео кинологов с собакой

В Сети завирусилось видео, как сотрудники полиции провожают на пенсию служебную собаку по кличке Берта, сообщает Zakon.kz.

27 марта 2026 года кинологическая служба Департамента полиции Карагандинской области проводила на пенсию восьмилетнюю служебную бельгийскую овчарку Берту. Прощальное видео появилось в соцсетях.

"Берта помогала в поисках взрывчатых веществ и оружия. У нее есть награды. Сразу отвечу всем тем, кто будет писать – что Берту бросят. Нет, она в надежных руках, будет окружена заботой и отдохнет на своей заслуженной пенсии. Ее заберет коллега Темирлана – другой кинолог, который хорошо знаком Берте", – написал автор публикации Иван Стрижаков.

Видео оказалось очень трогательным. На кадрах видно, как сотрудники выстроились в колону и отдали ей дань уважения. Но Берта почувствовала, что прощается со службой, и заскулила, не желая уходить. Вырвалась с цепи и побежала к своему хозяину. Он успокоил ее, пообещав, что все будет хорошо, настало время отдыха и заботы о себе. Также сотрудники заявили, что их друг не останется без внимания, Берту будут навещать.

Пользователей растрогала история:

  • Не хочет она уходить от Темирлана.
  • Я бы не смогла отдать. Надеюсь, Берта попадет в самую лучшую, любящую семью.
  • Берта любит Вас. Она не хочет уходить. Заберите ее себе. Это же Ваш друг и она Вам доверяет. Это преданность. Очаровательная девочка.
  • Это жизнь, собака отслужила. Постарела. Но верность к своему человеку у нее не отнять. Как продолжится ее судьба дальше?

Семь украденных деревенских собак на северо-востоке Китая самостоятельно вернулись домой, пройдя 17 км.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
