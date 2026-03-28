Общество

Несмотря на рост ДТП, случаи летальных исходов снизились – Минздрав РК

Минздрав заявил, что в 2025 году произошел рост ДТП, однако показатели смертности снизились на 10%, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало более 51 тыс. казахстанцев. При этом благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи показатель смертности удалось снизить на 9,7%.

"По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 36 тыс. ДТП, что на 14,4% больше, чем годом ранее. В результате аварий пострадали свыше 51 тыс. человек, при этом 2330 человек погибли. ️Несмотря на рост числа ДТП и пострадавших, отмечается снижение смертности, показатель летальности сократился на 9,7% по сравнению с 2024 годом".Главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения РК, директор Национального научного центра травматологии и ортопедии им. академика Н.Д. Батпенова Олжас Бекарисов

Главный внештатный травматолог Министерства здравоохранения РК Олжас Бекарисов уточнил, что третья часть всех ДТП зарегистрирована в Алматы и Алматинской области. Также по регионам следующая статистика:

  • Алматы (8954),
  • Алматинская область (5987),
  • Жамбылская область (3276),
  • Актюбинская область (3053),
  • Атырауская область (2785).

По данным службы скорой медицинской помощи, из почти 796 тыс. вызовов на травмы 44 тыс. (5,6%) связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Среднее время приезда бригад соответствует международным рекомендациям и составляет около восьми минут в городе и девяти минут в сельской местности.

"В рамках "золотого часа" пострадавшие доставляются в медицинские организации в течение 34 минут, что играет ключевую роль в снижении смертности и тяжести последствий травм. По словам специалистов, несмотря на определенное улучшение показателей летальности, сохраняется необходимость комплексного межведомственного подхода к снижению дорожно-транспортного травматизма, включая профилактику, повышение культуры участников дорожного движения и совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи", – добавил Олжас Бекарисов.

Министерством здравоохранения разработан межведомственный план мероприятий на 2026-2030 годы, направленный на снижение смертности и травматизма на дорогах. Документ предусматривает системные меры от развития инфраструктуры здравоохранения и подготовки кадров до усиления межведомственного взаимодействия и повышения эффективности реагирования на ДТП.

