Изнасилование и убийство 4-летней девочки в Шымкенте оказалось фейком

В Казнете появилась информация о шокирующем преступлении в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в ДП мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемым данным, утром 3 мая 4-летнюю девочку якобы изнасиловали и расчленили.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Шымкента. Информацию там назвали фейковой.

"Сообщаем, что информация об изнасиловании 4 летней девочки в городе Шымкент не соответствует действительности. Департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность. Просим граждан доверять только официальным источникам информации", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Шымкента.

В феврале 2024 года казахстанцев шокировала новость о том, что в Туркестанской области женщина убила своих детей. Подозреваемую задержала полиция в Шымкенте. Об этом сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов. По словам главного полицейского региона, женщину обнаружили в одной из гостиниц Шымкента. Подозреваемая арестована, проводится расследование.