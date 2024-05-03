Изнасилование и убийство 4-летней девочки в Шымкенте оказалось фейком
Фото: Freepik
В Казнете появилась информация о шокирующем преступлении в Шымкенте. Инцидент прокомментировали в ДП мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространяемым данным, утром 3 мая 4-летнюю девочку якобы изнасиловали и расчленили.
Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Шымкента. Информацию там назвали фейковой.
"Сообщаем, что информация об изнасиловании 4 летней девочки в городе Шымкент не соответствует действительности. Департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность. Просим граждан доверять только официальным источникам информации", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Шымкента.
В феврале 2024 года казахстанцев шокировала новость о том, что в Туркестанской области женщина убила своих детей. Подозреваемую задержала полиция в Шымкенте. Об этом сообщил начальник ДП Туркестанской области Мурат Кабденов. По словам главного полицейского региона, женщину обнаружили в одной из гостиниц Шымкента. Подозреваемая арестована, проводится расследование.
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