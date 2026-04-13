Зима посреди весны: чего ждать Казахстану от погоды 14 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 14 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на востоке страны ожидается гололед.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе республики ожидаются сильные дожди, град, шквал, на севере, востоке страны в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). На остальной территории страны ожидается погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на западе, севере Туркестанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на севере, западе, в центре Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщили, что зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады.