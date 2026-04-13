Общество

Зима посреди весны: чего ждать Казахстану от погоды 14 апреля

зима, деревья, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 17:53
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 14 апреля 2026 года, опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на востоке страны ожидается гололед.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, востоке страны сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе республики ожидаются сильные дожди, град, шквал, на севере, востоке страны в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег). На остальной территории страны ожидается погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что на западе, севере Туркестанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на севере, западе, в центре Алматинской областей, на севере, юге, в центре области Жетысу, на западе, юге Карагандинской области, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 17:53
Ветер, заморозки и спад жары: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента

Ранее синоптики сообщили, что зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады. Подробнее о погоде на 14, 15 и 16 апреля 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане резко испортится погода – прогноз на 8 апреля
18:01, 08 апреля 2026
В Казахстане резко испортится погода – прогноз на 8 апреля
Ливень, град и шквал – синоптики предупредили о непогоде в Казахстане
17:54, 06 апреля 2026
Ливень, град и шквал – синоптики предупредили о непогоде в Казахстане
Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля
17:57, 07 апреля 2026
Погода ухудшится в Казахстане, пройдут снег и ливни – прогноз на 8 апреля
Последние
Популярные
Читайте также
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Сегодня
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Арман Царукян будет фаворитом в бою с Нурмагомедовым: в России дали объяснение
18:28, Сегодня
Арман Царукян будет фаворитом в бою с Нурмагомедовым: в России дали объяснение
Казахстан выиграл вторую медаль на чемпионате мира по таеквондо
18:20, Сегодня
Казахстан выиграл вторую медаль на чемпионате мира по таеквондо
Клуб КПЛ сохраняет интерес к форварду "Спартака"
18:15, Сегодня
Клуб КПЛ сохраняет интерес к форварду "Спартака"
